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İran hükümetine ait 3 uçağın Umman’a havalandığı iddiası

İsrail basını, İran’ın cumhurbaşkanlığı uçağının da dahil olduğu 3 uçağın, barış görüşmeleri için İran’dan Umman’a havalandığını iddia etti.

İran hükümetine ait 3 uçağın Umman’a havalandığı iddiası

İran-İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, uçuş takip uygulamalarında İran’dan Umman’a uçan 3 uçak tespit edildi. İsrail basını, İran hükümetine ait cumhurbaşkanlığı uçağının da dahil olduğu 3 uçağın, barış müzakereleri için Umman’a gittiğini iddia etti. Uçakların başkent Maskat’a iniş yaptığı belirtildi.
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Umman’a bir müzakere ekibi gönderildiği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, İran’ın Umman’a herhangi bir müzakere ekibi göndermediğini söyledi.

"ARTIK KONUŞMAK İÇİN ÇOK GEÇ"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, "İran görüşmelere hazır ama artık konuşmak için çok geç. İsteklerimiz iki basit kelimeyle koşulsuz teslimiyet" ifadelerini kullanmıştı.
Umman’ın İsrail-İran çatışmaları öncesinde ABD ve İran arasında dolaylı nükleer konulu müzakerelere ev sahipliği yaptığı biliniyor.

(İHA)

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Umman
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