HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran: "Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin, "Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok." dedi.

İran: "Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda"

Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Hürmüz Boğazı’na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalarına cevap veren Bekayi, "Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda ABD ile bir görüşme programlarının olmadığını hatırlatan Bekayi, "İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor ve sonuca ulaşmasını ümit ediyoruz." dedi.

Bekayi, ABD ile müzakere sürecine başlanması için mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz. Yarın uzman ekibimiz Doha’da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacak." diye konuştu.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadık. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralıElazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı
Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandıGaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.