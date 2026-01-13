HABER

İran için Merz'ten çok konuşulacak sözler! "Son günlerine tanıklık ediyoruz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'daki olaylar hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Merz, "Bu rejimin son günlerine tanıklık ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

İran için Merz'ten çok konuşulacak sözler! "Son günlerine tanıklık ediyoruz"
Hazar Gönüllü

İran'da olup bitenler dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de son gelişmelere yönelik değerlendirmede bulundu.

"O REJİM FİİLEN BİTMİŞTİR"

Merz, İran'daki protestolara değinirken "Bir rejim iktidarını sadece şiddet yoluyla koruyabiliyorsa o rejim fiilen bitmiş demektir" dedi.

İran için Merz ten çok konuşulacak sözler! "Son günlerine tanıklık ediyoruz" 1

"SON GÜNLERİNE TANIKLIK EDİYORUZ"

Almanya Başbakanı, İran rejimi hakkında "Sanırım biz de şu anda bu rejimin son günlerine, son haftalarına tanıklık ediyoruz" sözleriyle de dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran için Merz ten çok konuşulacak sözler! "Son günlerine tanıklık ediyoruz" 2

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

