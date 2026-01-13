İran için Merz'ten çok konuşulacak sözler! "Son günlerine tanıklık ediyoruz"

İran'da olup bitenler dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de son gelişmelere yönelik değerlendirmede bulundu.

"O REJİM FİİLEN BİTMİŞTİR"

Merz, İran'daki protestolara değinirken "Bir rejim iktidarını sadece şiddet yoluyla koruyabiliyorsa o rejim fiilen bitmiş demektir" dedi.

"SON GÜNLERİNE TANIKLIK EDİYORUZ"

Almanya Başbakanı, İran rejimi hakkında "Sanırım biz de şu anda bu rejimin son günlerine, son haftalarına tanıklık ediyoruz" sözleriyle de dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.