İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

Orta Doğu'da 4 gün önce fitili ateşlenen İsrail-İran savaşı gitgide ciddi bir boyuta ulaştı. Karşılıklı saldırılarda İsrail, İran'ın stratejik nokta ve isimlerini hedef almaya devam ediyor. İran'ın hipersonik balistik füzeleri ise İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi en büyük şehirlerinde cehennem yaşatmayı sürdürüyor. Gelen son dakika açıklamasına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İran'da 'tam hava üstünlüğü' sağladıklarını açıkladı. İşte detaylar!

"TAHRAN'DA TAM HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KURULDU"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin İran ile devam eden çatışmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Defrin, İran’ın başkenti Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü kurduklarını belirterek, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını büyük ölçüde sekteye uğrattığını belirtti.

"İRAN'IN BALİSTİK FÜZE RAMPALARININ 3'TE 1'İ İMHA EDİLDİ"

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’a ait balistik füze rampalarının üçte birini imha ettiğini kaydeden Defrin, "Pazar gecesi ve bugün olmak üzere iki dalga şeklinde İran’dan İsrail’e 65 balistik füze ve onlarca insansız hava aracı (İHA) fırlatıldı. Bu saldırıların büyük çoğunluğu önlendi, ancak üç füze hedefe ulaştı ve 8 kişinin ölümüne yol açtı" dedi.

İRAN'IN KOMUTA MERKEZİ VURULDU

İran’ın gece saatlerinde en az 2 kat daha fazla füze fırlatmayı planladığını, ancak bunların engellendiğini söyleyen Defrin, "İsrail Hava Kuvvetleri İran’da henüz fırlatılmadan önce 20 balistik füzeyi eş zamanlı olarak hedef aldı ve imha etti. Yaklaşık 50 savaş uçağı ve İHA, füze depolama alanlarını ve fırlatmaları gerçekleştirmek üzere toplanan İranlı askerlerin bulunduğu komuta merkezlerini tespit ederek vurdu. İran’da 120’den fazla fırlatma rampasını ve karadan karaya füzeyi imha etti" diye konuştu.

"ASKERİ KABİLİYETLERİNİN BÜYÜK KISMI YOK EDİLDİ"

Tahran’ın hava saldırısı sırasında, İran füzelerinin İsrail’in kuzey ve merkez bölgelerine isabet ettiğini doğrulayan Defrin, "Ne yazık ki 8 sivil öldü, onlarca kişi yaralandı. İran rejiminin gerçek yüzü budur. Biz onların İsrail’i yok etmeyi amaçlayan nükleer ve askeri kabiliyetlerine saldırıyoruz; onlar ise sivilleri hedef alıyor" ifadelerini kullanarak, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle "bedel ödediğini" söyledi.

Defrin açıklamasında, "Ayrıca İran ordusunun ve elit Kudüs Gücü’nün 20 karargahı hedef alındı. Onların askeri kabiliyetlerinin büyük kısmı yok edildi" dedi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır