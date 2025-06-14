İran'ın füze saldırılarının ardından İsrail genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu.
Tel Aviv'deki AA muhabiri de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı.
Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi.
Ayrıca İran'dan düzenlenen füze saldırılarında 1 İsrailli kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.
(AA)
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