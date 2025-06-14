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İran'ın füze saldırılarının ardından İsrail genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran'ın füze saldırılarının ardından İsrail genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu.

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İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞININ BULUNDUĞU GUSH DAN BÖLGESİNDE ŞİDDETLİ PATLAMA

Tel Aviv'deki AA muhabiri de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı.

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Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

İSRAİL ORDUSU FOTOĞRAF VE KONUM BİLGİSİ KONUSUNDA UYARDI

Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi.

Ayrıca İran'dan düzenlenen füze saldırılarında 1 İsrailli kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş
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