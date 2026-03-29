İran’ın yeni dini lideri Hamaney’den Irak Başbakan adayı El-Maliki’ye destek

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El-Sadık, beraberindeki heyetle eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki’yi ziyaret ederek, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in El-Maliki’nin başbakanlık adaylığına verdiği desteği iletti.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El-Sadık ve beraberindeki Iraklı ile İranlı yetkililerden oluşan heyet, Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı gösterdiği Hukuk Devleti Koalisyonu lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki'yi ziyaret etti.

HAMANEY'DEN MALİKİ'YE DESTEK MESAJI

Irak basınında yer alan haberlere göre El-Sadık ve ona eşlik eden yetkililer, El-Maliki’ye İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den kişisel bir mesaj iletti. Söz konusu mesajda İran’ın,El-Maliki’nin başbakanlığa aday gösterilmesine verilen desteğin açıkça ifade edildiği kaydedildi. Mesajda ayrıca İran’ın Irak halkına "mevcut savaş sürecinde" verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettiği ve bu tutumu takdirle karşıladığı vurgulandı.

El-Maliki ve El-Sadık arasındaki görüşmede, Irak’taki siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler de alındı.

ABD’DEN MALİKİ’NİN ADAYLIĞINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, El-Maliki’nin başbakanlık adaylığına karşı çıkmış ve eski başbakanın yeniden başbakan olması halinde ABD’nin Irak’a desteğini sürdürmeyeceğini belirtmişti. Buna karşılık El-Maliki, adaylığının geri çekilmesine ilişkin kararın kendisini aday gösteren siyasi blok tarafından alınması halinde buna açık olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eczaneyi ayçiçek yağıyla yakmaya çalıştı! Saldırgan eczacı çıktıEczaneyi ayçiçek yağıyla yakmaya çalıştı! Saldırgan eczacı çıktı
Samed Ağırbaş: "Sıfır Atık, COP31 yolunda en somut ve en insani köprüdür"Samed Ağırbaş: "Sıfır Atık, COP31 yolunda en somut ve en insani köprüdür"

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

