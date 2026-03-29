İran’ın yeni dini lideri Hamaney’den Irak Başbakan adayı El-Maliki’ye destek

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El-Sadık ve beraberindeki Iraklı ile İranlı yetkililerden oluşan heyet, Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı gösterdiği Hukuk Devleti Koalisyonu lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki'yi ziyaret etti.

HAMANEY'DEN MALİKİ'YE DESTEK MESAJI

Irak basınında yer alan haberlere göre El-Sadık ve ona eşlik eden yetkililer, El-Maliki’ye İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den kişisel bir mesaj iletti. Söz konusu mesajda İran’ın,El-Maliki’nin başbakanlığa aday gösterilmesine verilen desteğin açıkça ifade edildiği kaydedildi. Mesajda ayrıca İran’ın Irak halkına "mevcut savaş sürecinde" verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettiği ve bu tutumu takdirle karşıladığı vurgulandı.

El-Maliki ve El-Sadık arasındaki görüşmede, Irak’taki siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler de alındı.

ABD’DEN MALİKİ’NİN ADAYLIĞINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, El-Maliki’nin başbakanlık adaylığına karşı çıkmış ve eski başbakanın yeniden başbakan olması halinde ABD’nin Irak’a desteğini sürdürmeyeceğini belirtmişti. Buna karşılık El-Maliki, adaylığının geri çekilmesine ilişkin kararın kendisini aday gösteren siyasi blok tarafından alınması halinde buna açık olduğunu ifade etmişti.

