İran-İsrail gerilimini artıracak gelişme! "Bu füzeleri kesinlikle kullanacağız"

İran ve İsrail arasındaki gerginliği artıracak yeni bir açıklama geldi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade "Bugün çok daha gelişmiş füzeler ürettik ve envanterimizde bulunuyor. Eğer Siyonist rejim (İsrail), yeni bir maceraya kalkışırsa bu füzeleri kesinlikle kullanacağız" dedi.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, "Savunma Sanayisi Günü" dolayısıyla başkent Tahran’da görev yapan yabancı askeri ataşelerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Nasırzade, İran’ın füze kapasitesine ve savunma alanındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nasırzade, İsrail ile 12 gün süren savaşta tamamen desteklenen bir güçle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İran bu savaşta yalnızca Siyonist rejimle değil, aynı zamanda ABD’nin tüm lojistik, istihbarat ve destek kapasitesiyle mücadele etti" dedi.

"BU FÜZELERİ KESİNLİKLE KULLANACAĞIZ"

Savaşta İran ordusunun hiçbir şekilde dış kaynaklara dayanmadığını vurgulayan Nasırzade, "Kullanılan tüm silah ve teçhizat, yerli savunma sanayimizin ürünleriydi. Dünya, füzelerimizin hedeflere tam isabet ettiğini ve Siyonist düşmana ağır kayıplar verdirdiğini gördü. Her ne kadar Siyonist rejim, füzelerimizin isabetini sansürlese de zamanla yayılan bilgiler İran’ın askeri gücünü ortaya koydu. Bugün elimizde kullandıklarımızdan çok daha güçlü füze kapasitesi bulunuyor" ifadelerini kullandı. Nasırzade, İsrail ile savaşta kullanılan füzelerin birkaç yıl önce üretildiğine dikkat çekerek, "Bugün çok daha gelişmiş füzeler ürettik ve envanterimizde bulunuyor. Eğer Siyonist rejim yeni bir maceraya kalkışırsa bu füzeleri kesinlikle kullanacağız" şeklinde konuştu.

"FÜZELERİMİZİN YÜZDE 90'I HEDEFLERİNE ULAŞTI"

İsrail’in savaş boyunca en güçlü hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu hatırlatan Nasırzade, "THAAD, MIM-104 Patriot, Demir Kubbe ve Arrow sistemleri kullanılmasına rağmen savaşın ilk günlerinde füzelerimizin yalnızca yüzde 40’ı engellendi. Ancak son günlerde bu oran yüzde 10’a düştü ve füzelerimizin yüzde 90’ı hedeflerine ulaştı. Bu durum hem bizim tecrübelerimizin arttığını hem de karşı tarafın savunma kapasitesinin zayıfladığını gösterdi. Savaş devam etseydi üstünlük kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri’nin elinde olurdu" ifadelerini kullandı.

Savunma diplomasisinin askeri ve savunma alanında barışçıl iletişim yollarından biri olduğunu belirten Nasırzade, "Dost ülkelerle savunma diplomasisi ilişkileri kuracağız. Bu doğrultuda dünyanın çoğu ülkesiyle iyi ilişkilerimiz bulunuyor. Savunma diplomasisi, Bakanlığımızın temel stratejilerinden biridir" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
