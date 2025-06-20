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İran-İsrail savaşında 8. gün! Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor... İsrail'den karşı saldırı

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Devrim Karadağ

İran-İsrail savaşında son dakika haberleri endişeyle takip edilirken, çatışmaların 8. gününde karşılıklı saldırılar da peş peşe geldi. İsrail, İran'daki füze üretim bölgelerini hedef alırken; İran ordusu da Beerşeba bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdi. Necef çölündeki saldırıların hedefinde Nevatim hava üssü vardı. İşte saat saat İran-İsrail savaşındaki gelişmeler...

İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalar hiç durmadan devam ediyor. Savaşın 8. gününe girilirken karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD'nin savaşa girip girmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, savaşın 8. gününde yine füzeler peş peşe ateşlendi.

İşte saat saat İran-İsrail savaşındaki gelişmeler...

07.40

İsrail Ordusu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da askeri sanayi tesislerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi. Açıklamada, 60'dan fazla savaş uçağı ve 120 mühimmat kullanıldığı ifade edilirken, gece boyunca İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının da ele geçirildiği öğrenildi.

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07.00

İSRAİL: TAHRAN'DA FÜZE ÜRETİM TESİSLERİNİ HEDEF ALDIK

İsrail ordusu sabah saatlerinde halka "sığınaklardan çıkabilirsiniz" duyurusu yaptı.

İsrail ordusundan ayrıca "Tahran'a yönelik gece düzenlediğimiz saldırıları sonlandırdık. Tahran'da füze üretimine ilişkin bir çok endüstriyel yapıyı hedef aldık.

Nükleer Silahları Araştırma ve Geliştirme Merkezi de hedef aldığımız noktalar arasında yer aldı" açıklaması yapıldı.

06.20

İRAN: NEVATİM HAVA ÜSSÜNÜ VURDUK

İran, İsrail'e sabah saatlerinde balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda İsrail'in güneyindeki Beerşeba kenti hedef alındı. Balistik füzeler, Necef Çölü'ndeki Dimona Nükleer Tesisi civarına da isabet etti.

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İran Ordusu, saldırıların hedefinde Nevatim hava üssü olduğunu ve tam isabetle vurduklarını açıkladı.

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02.30

İSRAİL: SEFİDERUD SANAYİ BÖLGESİNİ BOŞALTIN

İsrail ordusu, İran’ın Gilan eyaletindeki “Sefiderud” sanayi bölgesinin, “İran rejimine ait askeri altyapılara” yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması uyarısı yaptı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, “İran’ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir” ifadelerini kullandı.

02.00

ALMANYA VE ABD'DEN YARDIM

İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya ve ABD'den 14 yeni askeri kargo uçağının ulaştığını duyurdu. Kargo uçakları ekipman taşırken, söz konusu ekipmanla ilgili detay verilmedi.

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01.15

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basını, Tahran'ın doğusunda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

00.05

ARAKÇİ'YE SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik suikast girişiminin engellendiği iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı danışmanı olan bir isim sosyal medyadan bu iddiayı gündeme getirdi ve suikast planının istihbarat birimleri tarafından birkaç gün önce engellediğini ifade etti.

"NÜKLEER MALZEME GÜVENLİ YERLERDE"

İran daha önce bir saldırı ile karşıaşıldığında uranyum stoklarını bilinmeyen bir yere taşımakla tehdit etmişti ABD yönetimi. Devrim Muhafızları'nın eski komutanı tüm uranyum stoklarının "güvenli bir yere" taşındığını belirtti.

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İran İsrail son dakika
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