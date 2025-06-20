İran-İsrail savaşında 8. gün! Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor... İsrail'den karşı saldırı

İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalar hiç durmadan devam ediyor. Savaşın 8. gününe girilirken karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD'nin savaşa girip girmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, savaşın 8. gününde yine füzeler peş peşe ateşlendi.

İsrail Ordusu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da askeri sanayi tesislerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi. Açıklamada, 60'dan fazla savaş uçağı ve 120 mühimmat kullanıldığı ifade edilirken, gece boyunca İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının da ele geçirildiği öğrenildi.

Nükleer Silahları Araştırma ve Geliştirme Merkezi de hedef aldığımız noktalar arasında yer aldı" açıklaması yapıldı.

İsrail ordusundan ayrıca "Tahran'a yönelik gece düzenlediğimiz saldırıları sonlandırdık. Tahran'da füze üretimine ilişkin bir çok endüstriyel yapıyı hedef aldık.

İran Ordusu, saldırıların hedefinde Nevatim hava üssü olduğunu ve tam isabetle vurduklarını açıkladı.

İran, İsrail'e sabah saatlerinde balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda İsrail'in güneyindeki Beerşeba kenti hedef alındı. Balistik füzeler, Necef Çölü'ndeki Dimona Nükleer Tesisi civarına da isabet etti.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, “İran’ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya ve ABD'den 14 yeni askeri kargo uçağının ulaştığını duyurdu. Kargo uçakları ekipman taşırken, söz konusu ekipmanla ilgili detay verilmedi.

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ARAKÇİ'YE SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik suikast girişiminin engellendiği iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı danışmanı olan bir isim sosyal medyadan bu iddiayı gündeme getirdi ve suikast planının istihbarat birimleri tarafından birkaç gün önce engellediğini ifade etti.

"NÜKLEER MALZEME GÜVENLİ YERLERDE"

İran daha önce bir saldırı ile karşıaşıldığında uranyum stoklarını bilinmeyen bir yere taşımakla tehdit etmişti ABD yönetimi. Devrim Muhafızları'nın eski komutanı tüm uranyum stoklarının "güvenli bir yere" taşındığını belirtti.