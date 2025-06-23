İran, Katar'daki ABD üssünü vurdu! Halk panik yaşadı, çığlık atarak kaçıştılar

İsrail-İran savaşı Orta Doğu'ya yayılma riski taşıyor. İran akşam saatlerinde Katar ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda İran'a ait 3 füzenin Katar'daki üsse düştüğü aktarıldı.
Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
Öte yandan İran'ın saldırısında Katar'daki halkın yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.
İran'ın füzeli saldırısında Katar'daki halkın panik anları kameraya yansıdı pic.twitter.com/AyrOaq4Axw— Mynet (@mynet) June 23, 2025
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