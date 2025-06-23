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İran, Katar'daki ABD üssünü vurdu! Halk panik yaşadı, çığlık atarak kaçıştılar

İran, ABD'nin Fordo'ya saldırısı sonrasında Orta Doğu'daki ABD üslerini vurdu. Katar ve Irak'taki üsler füzelerle hedef alındı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan İran'ın saldırısında Katar'daki halkın yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

İran, Katar'daki ABD üssünü vurdu! Halk panik yaşadı, çığlık atarak kaçıştılar
Recep Demircan

İsrail-İran savaşı Orta Doğu'ya yayılma riski taşıyor. İran akşam saatlerinde Katar ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda İran'a ait 3 füzenin Katar'daki üsse düştüğü aktarıldı.

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MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

PANİĞE KAPILDILAR

Öte yandan İran'ın saldırısında Katar'daki halkın yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

23 Haziran 2025
23 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Katar
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