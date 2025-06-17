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İran medyasının paylaşımı gündem oldu! "Belki" diyerek dünyaya duyurdular

İran-İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Tahran'ın, İran ise Tel Aviv'in boşaltılması uyarısını yaptı. Gerilimde İran'ın nükleer silaha sahip olup olmadığı tartışılırken İran medyasının paylaşımı gündem oldu. Nükleer silah görseline yer verilen paylaşımda "Belki" ifadesine yer verildi.

İran medyasının paylaşımı gündem oldu! "Belki" diyerek dünyaya duyurdular
Recep Demircan

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırılara başlamıştı. Hedefte İran'ın nükleer programının olduğu belirtilmişti. Nükleer tesis ve bilim adamlarına yönelik saldırılar gerçekleştirilmişti.

Uzman isimler ise İran'ın uzun yıllardır devam eden çalışmaları öne sürerek nükleer silaha sahip olabileceği yorumlarında bulunmuştu.

TRUMP: "ÇOK YAKIN"

ABD Başkanı Trump ise İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğu sorusuna "çok yakın" yanıtını verdi.

NÜKLEER PAYLAŞIMI

İran medyasının bir paylaşımı ise gündem oldu. Yapılan paylaşımda nükleer silah görseline yer verilerek "Maybe (Belki)" ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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