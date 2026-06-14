İran 'nükleer' kararını duyurdu: Hürmüz Boğazı açılıyor, ABD ablukayı kaldırıyor

Son dakika haberi: Dünya piyasalarının ve bölge ülkelerinin yakından takip ettiği ABD-İran hattında kritik gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu.

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İRAN'DAN NÜKLEER SİLAH KARARI

Bu açıklamadan sonra Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, mutabakat zaptının taslağındaki detayları açıkladı. Buna göre; Tahran, nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi, uranyum stoklarını seyreltmeyi kabul etti.

Yetkili Ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı’nı tüm ticari gemilere derhal açacağını, ABD'nin ise deniz ablukasını kaldıracağını açıkladı.

'60 GÜN' DETAYI

Mekanizmanın önümüzdeki 60 gün içinde görüşüleceği belirtildi.