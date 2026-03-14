HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İran ordusu: ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi

İran ordusu, savaşın başlangıcından bu yana ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini ve bu saldırılarda 700’den fazla insansız hava aracı kullanıldığını duyurdu.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yayımlanan yazılı açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana icra edilen askeri adımların özetlendiği açıklamada, “Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail'in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi; 700'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yayımlanan açıklamada operasyonlarda kullanılan İHA'ların tipi ile füzelerin sayısı ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi.
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.