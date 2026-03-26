Karaman’da film sahnelerini aratmayan kaza

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük çocuğa hafif ticari araç çarptı. Aracın çarptığı çocuk, savrularak yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan çocuk, hiçbir şey olmamış gibi tekrar koşarak yoluna devam etti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlarla aracın sürücüsü, olay yerinden ayrılan çocuğu kontrol etmek için peşinden gitti. Durdurulan çocuk kontrol edilerek bir şeyinin olup olmadığı soruldu. Çocuğun durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine araç ve çocuk olay yerinden ayrıldı.



