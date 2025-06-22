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İran: "Tel Aviv ve Hayfa'da dün gece 14 stratejik askeri nokta vuruldu"

İran, dünkü saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'da 14 stratejik askeri noktanın vurulduğunu iddia etti.

İran: "Tel Aviv ve Hayfa'da dün gece 14 stratejik askeri nokta vuruldu"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Nayini, "İşgal altındaki topraklara yönelik 18. dalga roket saldırılarının sonucunda Hayfa ve Tel Aviv'de 14 stratejik askeri nokta başarıyla hedef alındı." dedi.

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İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI'NA BAĞLI YAPAY ZEKA ŞİRKETİ BİNASI DA VURULDU

Nayini, vurulan yerler arasında İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı yapay zeka şirketininin binasıyla Hayfa'nın merkezindeki askeri sanayi yazılım şirketlerinin ofislerinin bulunduğu Yelken Kulesi"nin bu operasyonda uzun menzilli Kadir-F füzesiyle vurulduğunu söyledi.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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