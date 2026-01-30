HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani, Putin'le bir araya geldi

Kremlin Sarayı yetkilileri, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da bir araya geldiğini açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani, Putin'le bir araya geldi

ABD Orta Doğu bölgesindeki askeri yığınağını artırırken ve İran ile arasındaki gerilim yükselirken, Rusya'nın başkenti Moskova'da İran-Rusya arasında temaslar gerçekleşti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini bildirildi. Görüşmeye ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani, Putin le bir araya geldi 1

TRUMP: "ANLAŞMA YAPMAZSAK NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump ise Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevaplarken, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını vermişti. Trump, bir anlaşmaya varılmasına yönelik umudunu teyit ederken, "Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz" demişti.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani, Putin le bir araya geldi 2

Trump, ABD Donanması'na ait bir filonun bölgeye doğru hareket ettiğini belirtirken, İran'ın da bir anlaşma yapmak istediğine işaret etmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesiCesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesi
Bina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendiBina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.