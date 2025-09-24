HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran ve Rusya, İran'da küçük nükleer santraller inşa etmek için mutabakat zaptı imzaladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, nükleer faaliyetler alanında işbirliğini görüştü.

İran ve Rusya, İran'da küçük nükleer santraller inşa etmek için mutabakat zaptı imzaladı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami, Moskova'daki resmi ziyareti kapsamında Likhachev ile bir araya geldi.

İki ülke arasında nükleer faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, İran'da küçük nükleer santraller inşa etmek için mutabakat zaptı imzalandı.

Bu mutabakatın hayata geçirilmesi doğrultusunda, küçük ölçekli modüler reaktörlere (SMR) dayalı santrallerin tasarımı ve inşası için iki tarafın ilgili kurumları arasında çalışmaların yapılacağı belirtildi.

İki ülke hükümetleri arasındaki anlaşma kapsamında Rusya'nın 8 nükleer santral inşa etmesi öngörülüyor. Bunlardan 4'ü Buşehr'de bulunuyor. Sözleşmeye göre İran, sonraki santrallerin inşasını Rus tarafına bildirmekle yükümlü.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, geçtiğimiz günlerde, "Daha önce bu nükleer santrallerin inşaat alanları ziyaret edildi, sözleşme müzakereleri yapıldı ve bu hafta imzalanacak anlaşmayla birlikte tasarım, mühendislik ve tamamlayıcı çalışmalar için fiilen operasyonel aşamaya geçilecektir." açıklamasında bulunmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildiCHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
Şanlıurfa’da uyuşturucu madde ele geçirildiŞanlıurfa’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.