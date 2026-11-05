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İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, Putin’le bir araya geldi

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, "önemli bölgesel konular, savaş sonrası ortam ve bölgesel güvenlik düzenlemelerine" ilişkin başlıkların ele alındığını açıkladı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, Putin’le bir araya geldi

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Rızai, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından İran basınına konuşan Rızai, temaslarının içeriğine ilişkin ayrıntı vermeden, görüşmede "önemli bölgesel konular, savaş sonrası ortam ve bölgesel güvenlik düzenlemelerine" ilişkin başlıkların ele alındığını kaydetti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, Putin’le bir araya geldi 1

MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

İranlı yetkili, görüşmede Rusya’dan İran’a doğal gaz boru hatlarının inşasının da ele alındığını belirtti. Rızai, bu sayede İran’ın hem ülkedeki doğal gaz açığını giderebileceğini hem de Rus gazını çevre ülkelere satabileceğini ifade etti.
Rızai ayrıca, Putin’in İran dini lideri Mücteba Hamaney’e içten ve samimi selamlarını ilettiğini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Vladimir Putin
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