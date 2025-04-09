HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İranlı turistlerden Van'a 80 milyon dolarlık katkı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bu yılın ilk üç ayında İranlı turistlerden elde edilen ekonomik katkının yaklaşık 80 milyon dolara ulaştığını söyledi.

İranlı turistlerden Van'a 80 milyon dolarlık katkı

Van TSO tarafından düzenlenen Shopping Fest ve Nevruz tatili kapsamında Van'a gelen İranlı turist sayısında geçen yıla oranla artış yaşandı. İranlı turistler, bu yıl Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yanı sıra, 5 yıl aradan sonra ilk seferini yapan Tahran-Van trenini tercih ederek kente geldi. İlk üç ayda Van'a gelen İranlı turist sayısının 157 bine ulaştığını ifade eden Van TSO Başkan Yardımcısı Çeliktaş, bu yıl Nevruz'un Ramazan ayına denk gelmesi ve İran'daki ekonomik sorunlara rağmen turist sayısında artış yaşandığını dile getirdi. Elde edilen katma değerin başta konaklama, yeme-içme, lojistik ve mağazacılık olmak üzere birçok sektöre yayıldığı kaydedildi.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Shopping Fest'in İranlı turistlerin kentte daha uzun süre kalmaları, alışveriş yapmaları ve iyi vakit geçirmeleri amacıyla düzenlendiğini belirtti. 3 ay içerisinde kente gelen İranlı turist sayısının 157 bine ulaştığını ifade eden Çeliktaş, "Geçen yılın aynı dönemine baktığımızda bu sayının yaklaşık yedi bin kişi daha az olduğunu görüyoruz. Tabii ki beklentimiz daha fazlaydı. Ancak Nevruz'un Ramazan ayına denk gelmesi ve İran'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir miktar düşüş yaşandı. Yine de bu durumu yaz aylarında telafi edeceğimizi düşünüyoruz. İranlı turistlerin ilimize gelişini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz Shopping Fest'in amacı, İranlı misafirlerimizin burada daha fazla zaman geçirmelerini, iyi vakit geçirmelerini ve daha fazla alışveriş yapmalarını teşvik etmekti. Dolayısıyla festivalin ilimize olan katkısı oldukça büyüktür. İlin ekonomisine önemli bir değer kattı" dedi.

"Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir katma değer sağlandı"

İranlı turistler Van'ı tercih etmeye devam ettiğini dile getiren Çeliktaş, "Ancak sınır kapısındaki yoğunluğu azaltabilirsek, onların geçişlerini daha rahat ve hızlı hale getirebilirsek, bu ziyaretlerden daha fazla verim alabiliriz. İran'dan gelenlerin daha sağlıklı şartlarda geçiş yapması ve sınırda daha az zaman geçirmesi gerekiyor. Bu yılın ilk üç ayında turist başına ortalama 500 dolar harcama yapıldığını varsayarsak, ilimize yaklaşık 80 milyon dolarlık bir katma değer sağlandığını görüyoruz. Bu ekonomik katkı, genellikle tabana yayılarak birçok sektörün faydalanmasını sağlıyor. En çok da konaklama, lojistik, yeme-içme ve mağazacılık sektörleri bu katkıdan yararlanıyor. Bu durum esnafımıza moral ve motivasyon sağlıyor. Esnafımızın yüzü gülüyor" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dominik'te eğlence mekanının çatısının çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldiDominik'te eğlence mekanının çatısının çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi
Şizofreni hastası genç 24 saat sonra bulunduŞizofreni hastası genç 24 saat sonra bulundu

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.