İrlanda'nın başkenti neresi? İrlanda'nın başkenti hakkında bilgiler

İrlanda'daki resmi diller İngilizce ve İrlandaca dilleridir. İki farklı dilin resmi dil olarak kabul edilmiş olmasının bir nedeni de ülkede yaşayan etnik kökenlerin çeşitliliğidir. Demonimi İrlandalı vatandaşlardan oluşan ülkede uzakdoğulular gibi farklı etnik kökenli gruplar da yaşam sürmektedir. İrlanda üniter parlamenter cumhuriyet ile yönetilmektedir. Son derece gelişmiş bir ülke olarak değerlendirilen İrlanda’da ekonomik özgürlük, sağlık hizmetleri, basın özgürlüğü gibi konular çok önemsenmektedir. Ülke bu konularda dünya genelindeki sıralamalarda en üst sıralardadır.

İrlanda’da bağımsızlık bildirgesi 21 Ocak 1919 tarihinde yayınlanmıştır. İngiliz-İrlanda Anlaşması gereği Serbest İrlanda Devleti adı ile dominyon statüsünde bağımsızlık ise 1921 yılının aralık ayında olmuştur. Ülke İngiliz-İrlanda Anlaşması sonucunda 1 yıl sonra tam bağımsızlık kazanmıştır. Anayasası 19 Aralık 19327 yılında kabul edilen ülkede İngiliz Miletler Topluluğu'ndan ayrılma süreci 18 Nisan 1949 yılında sonuçlanmıştır.

Euro, İrlanda’da kabul edilen resmi para birimdir. İrlanda Cumhuriyeti, bağımsız, demokratik ve egemen bir devlet olarak yaşam sürdürmektedir. Parlamento iki meclis ve başkandan oluşan yönetimde Temsilciler Meclisi ve Senato yer almaktadır.

İrlanda’nın orta kısmı doğu tarafında Dublin’den batı tarafındaki Galway’a kadar uzanmaktadır ve düzlüktür. Bu düzlük ormanlardan ve otlaklardan oluşmaktadır. Büyük Allen Bataklığı da bu ovada yer almaktadır. Bataklıklar İrlanda’nın 1/6'sını kaplamaktadır. Bu bataklıklar genel olarak Shannon Irmağı'nın batı tarafında bulunmaktadır.

İrlanda’da ılıman bir deniz iklimi hakimdir. Temmuz ayında İrlanda’da elde edilen sıcaklıklar güney ve kuzeyde farklı olur. Güneyde derece 16 civarındayken aynı dönemde kuzey tarafı 14 derece sıcaklık yaşamaktadır. Bitki örtüsü açısından İrlanda topraklarının yaklaşık olarak üçte ikisi kadar kısmı çayırlardan ve meralardan oluşmaktadır. Ormanlar çok azdır. En çok görülen ağaçlar dişbudak, meşe ve akağaçtır. Tamamıyla bir kır ülkesi olarak ifade edilen İrlanda’nın ekonomisi ağırlıklı olarak endüstriye ve tarıma dayanmaktadır.

Ülkedeki refah seviyesi oldukça yüksek olduğu için dünya ülkeleri arasında bu açıdan ilk 10'da yer almaktadır. İrlanda topraklarının 2/3'ü çayırlardan ve meralardan meydana gelmesi hayvancılık alanında bir gelişim sağlamıştır. Yılın 10 ayı boyunca hayvanlar otlayabilmektedirler. Cılız otlaklarda ve dağlık bölgelerde koyun yetiştiriciliği hakimdir. Koşum hayvanı olarak da atlar beslenmektedir. Dört tarafının denizlerle kaplı olmasına rağmen balıkçılık İrlanda’da çok gelişmiş bir alan değildir.

Gıda ürünleri İrlanda ihracatının yarısından fazlasında bir oranı kapsamaktadır. Sığır eti ihracatı genel ihracatın 1/4'ünü teşkil etmektedir. İrlanda’nın toplamda kara yolu uzunluğu 9722 kilometredir. Demir yolları uzunluğu ise 1988 kilometredir. İrlanda Hava Yolları ülkedeki hava ulaşımın sağlamaktadır. Ada ülke olduğu için çeşitli limanları vardır. Ülkenin 100 gross ton ağırlığında 80 büyük gemisi vardır.

İrlanda'nın başkenti neresidir?

Dublin İrlanda’nın başkentidir. Bu bölge Dublin Şehir Konseyi’ne bağlı bir bölge olarak da tanımlanmaktadır. Tarihinde Vikingler için yerleşimlerin merkezi şeklinde kurulan Dublin, Orta Çağ döneminden bu yana İrlanda’nın başkenti olma özelliğine sahiptir.

2003 yılında yapılan ankete göre Avrupa genelinde 112 kentten ve kırsal alandan, 11.200 kişinin verdiği yanıtlarla Dublin, Avrupa genelindeki yaşanabilecek en iyi başkent olarak seçilmiştir. Aynı ankette İrlanda’da Avrupa genelindeki en mutlu ülke unvanını kazanmıştır.

Dublin, İrlandaca dilinde siyah havuz anlamına gelmektedir. Dubh ve Linn kelimelerinden oluşan şehrin adı tarih boyunca şekil değiştirmiş ve bugünkü Dublin kullanımına kavuşmuştur. Yunanlı astronom Ptolemy’nin yazıları bu şehir ile ilgili olan en eski kaynaklar olarak tespit edilmiştir.

yüzyıldan itibaren hızlı bir şekilde büyüme ve gelişme göstermeye başlayan Dublin’de 19. yüzyılda ve 23. yüzyılın başlarını da içine alan süreçte Cumhuriyetçi devrimler yaşanmıştır. Birleşik Krallık’a karşı başlatılan bu ayaklanmalar 1916 yılında Postane Baskını ile hareket haline gelmiştir ancak sonrasında gerçekleşen Paskalya Ayaklanması'nın ardından devrimciler teslim olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Dublin zamanın dışında bir başkent olarak ifade edilmiştir. Modernleşmenin yavaş yavaş başladığı şehirde 1960’lı yıllarda gelişme hızlanmıştır. 12. yüzyılda İngiliz kontrolü baş göstermiş ve şehir İrlanda Adası'nın başkenti haline getirilmiştir.