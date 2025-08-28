İrlanda, Rusya'nın Kiev'e yönelik füze saldırılarını şiddetle kınadı

Harris, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi.

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadığını belirten Bakan Harris, saldırıların Kiev'deki AB Delegasyonu binası dahil sivil altyapıya da zarar verdiğini belirtti.

Harris, "Dün gece Kiev'de yaşananlara duyduğumuz öfkeyi açıkça belirtmek üzere, bu sabah buradaki Rusya büyükelçiliğinde bulunan temsilcinin (Dışişleri Bakanlığına) çağrılması yönünde talimat verdim. Rusya, suç teşkil eden saldırılarını derhal durdurmalı ve tam ve koşulsuz ateşkes kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da ülkesinin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'ın binasının saldırıda hasar gördüğünü belirterek tepki göstermişti. (AA)