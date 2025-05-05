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İron Sazlığına kuş akını

Doğu Anadolu Bölgesinin saklı cennetlerinden biri olan Bitlis, baharın gelişiyle birlikte yeniden kuş sürülerini ağırlamaya başladı.

İron Sazlığına kuş akını

Özellikle sazlıklar, bataklık alanlar ve göller, göçmen kuşların uğrak noktası haline gelirken, çekilen video ve fotoğraflar ise Bitlis’in doğasında baharın canlanışını göz önüne serdi. Güroymak ilçesinde bulunan İron Sazlığı, baharın gelmesiyle birlikte onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede uzun yıllardır doğa ve uzay fotoğrafçılığı yapan Dr. Cihan Önen, Bitlis’in sahip olduğu doğal zenginliklere dikkat çekerek, "Bitlis ili sazlıkları, bataklık alanları ve masmavi gölleriyle birbirinden özel doğa güzelliklere sahip bir ildir. Bu doğa harikası yerlerden biri olan Büyük İron Sazlığı, Güroymak ilçesi ile Muş ili sınırları içerisinde yer almakta ve oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Binlerce kuşu barındıran bu bölge, zengin kuş çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bahar mevsiminde bölgeye akın akın kuş sürüleri gelmeye devam ediyor. Adeta tropikal bölgeleri andıran, rengârenk kuşların ziyaret ettiği, belgesel tadında deneyim sunan doğa harikası bir yerdir" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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