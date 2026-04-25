İş adamı kardeşlerin kavgasında çalışan ayağından vuruldu, o anlar kamerada

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, iş yerinde kardeşiyle tartışan iş adamı, silahla kardeşine ateş etmek isterken araya giren çalışanını yaraladı.

İş adamı kardeşlerin kavgasında çalışan ayağından vuruldu, o anlar kamerada

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, iş yerinde kardeşiyle tartışan iş adamı, silahla kardeşine ateş etmek isterken araya giren çalışanını yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.

Olay, Kemalpaşa ilçesinde bir firmanın merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, firma sahiplerinden iş adamı Olgar E., şirket içerisinde çalışanlarının gözü önünde kardeşi Ilgar E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Olgar E. odasına giderek silahını aldı.

ÇALIŞAN AYAĞINDAN VURULDU

Silahla geri dönen şüpheli, kardeşi Ilgar E.’yi hedef aldı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren şirket çalışanlarından T.M., silahtan çıkan kurşunla ayağından vuruldu. Yaralanan çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan arbede ve vurulma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İŞ ADAMI AĞABEY TUTUKLANDI

Silahlı olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Kardeşini vurmak isterken çalışanını yaralayan Olgar E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş adamı kardeşlerin kavgasında çalışan ayağından vuruldu, o anlar kamerada 1

İş adamı kardeşlerin kavgasında çalışan ayağından vuruldu, o anlar kamerada 2

İş adamı kardeşlerin kavgasında çalışan ayağından vuruldu, o anlar kamerada 3

İş adamı kardeşlerin kavgasında çalışan ayağından vuruldu, o anlar kamerada 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faili meçhul dosyaları açıldı: 26 yıldır kayıp Sinem için umut ışığıFaili meçhul dosyaları açıldı: 26 yıldır kayıp Sinem için umut ışığı
Nesli tehlike altında! İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira cezaNesli tehlike altında! İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira ceza

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

