İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu! 66 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayıp kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

66 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 9'u serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan 4 şüpheli de bu soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kaynak: AA