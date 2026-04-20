HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İş ilanı yayınladı! Tesla, FSD’yi Türkiye’ye mi getiriyor?

Tesla’nın İstanbul için “Vehicle Operator” iş ilanı yayınladı. Bu iş ilanı, şirketin Full Self-Driving (FSD) teknolojisini Türkiye’ye getirmek adına adım atmış olabileceği yönünde yorumlandı. Peki Tesla, FSD’yi Türkiye’ye mi getiriyor?

Enes Çırtlık

Tesla’nın İstanbul merkezli yeni bir iş ilanı yayınlaması dikkat çekti. “Vehicle Operator” pozisyonu için açılan ilan, Full Self-Driving (FSD) sisteminin Türkiye’ye getirme konusunda adım attığı şeklinde yorumlandı.

TESLA’DAN TÜRKİYE İÇİN FSD SİNYALİ Mİ?

Tesla’nın resmi kariyer sayfasında yer alan “Vehicle Operator – Istanbul (1 year fixed term contract)” ilanında, "Araç veri toplama ekibimize katılacak, motivasyonu yüksek ve inisiyatif alabilen birini arıyoruz. Araç Operatörü pozisyonunun görevi, araçlarımızın performansının iyileştirilmesine katkıda bulunacak yüksek kaliteli verilerin toplanmasını denetlemektir. Bu pozisyon, yüksek düzeyde esneklik, detaylara özen ve hızlı tempolu, dinamik bir ortamda çalışma becerisi gerektiriyor." açıklaması yer alıyor.

TESLA, FSD’Yİ TÜRKİYE’YE Mİ GETİRİYOR?

Tesla’nın Türkiye için yayınladığı iş ilanından yola çıkarak, Tesla'nın FSD'yi Türkiye'ye getirmek adına adım atmış olabileceği iddia ediliyor. Ancak söz konusu iş ilanı doğrudan FSD’nin ne zaman kullanıma sunulacağını doğrulamıyor veya bir tarih vermiyor. Üstelik şirketin kendisi de FSD'nin Türkiye'ye geleceği konusunda bir açıklama yapmış değil.

FSD (FULL SELF-DRIVING) NEDİR?

FSD (Full Self-Driving), Tesla'nın geliştirdiği gelişmiş sürücü destek sistemidir. Adı "Tam Otonom Sürüş" anlamına gelse de, sürücünün her an direksiyonda dikkatli olması ve kontrolü devralmaya hazır olması gerekir.

NE YAPABİLİR?

FSD paketi, aracın şehir içi ve otoyolda büyük ölçüde kendi kendine hareket etmesini sağlayan özellikler sunar:

  • Şeritte otomatik sürüş ve şerit değiştirme
  • Trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyıp buna göre davranma
  • Otoyol giriş/çıkışlarını kullanma, kavşaklarda dönüş yapma
  • Otomatik park ve "Smart Summon" (aracı park yerinden kendine çağırma)
  • Navigasyon rotasına göre şehir içi sürüş

NASIL ÇALIŞIR?

FSD, aracın çevresindeki kameralardan gelen görüntüleri işleyen bir yapay sinir ağıyla çalışır. Tesla, radar ve lidar yerine yalnızca kamera tabanlı bir yaklaşım benimsedi. Sistem, milyonlarca Tesla aracından toplanan sürüş verisiyle sürekli olarak eğitiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Tesla Otonom sürüş otonom araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.