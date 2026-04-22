Okulları hedef göstermişlerdi! Cezaları belli oldu: 15 sayfalık...

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Acı kayıpların ardından sosyal medyada bazı gruplarda paylaşım yapan hesaplarca farklı eğitim kurumları hedef gösterilmiş ve saldırı yapılacağı ifade edilmişti. O kullanıcılar gözaltına alınmıştı. Sosyal medyadaki o kişilerin cezası 'kitap okuyup 15 sayfalık özet çıkarmak' olarak belirlendi.

Okulları hedef göstermişlerdi! Cezaları belli oldu: 15 sayfalık...

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullara yönelik 14 ve 15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, İzmir’de kentteki eğitim kurumlarını hedef alan sosyal medya tehdit paylaşımları yapıldı.

Okulları hedef göstermişlerdi! Cezaları belli oldu: 15 sayfalık... 1

HAREKETE GEÇİLMİŞTİ: 30 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, halk arasında korku ve panik meydana getirmeyi amaçlayan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşımlar yapan 25’i suça sürüklenen çocuk ve 5’i yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi.

KİTAP OKUYUP ÖZET ÇIKARACAKLAR

Operasyon çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ederken, 25 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrolle serbest bırakılan 25 kişiden 7’sine, hakimin belirlediği konuda kitap okumak, 15 sayfalık özet çıkarmak ve kompozisyon yazmak şartı konuldu. Diğer şüphelilere ise imza yükümlülüğü ile şehir dışına çıkmama yasağı getirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

