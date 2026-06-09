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Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: "Yalnız kalırsın"

ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim” açıklamasını yaptı. Trump, Netanyahu'ya İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu da açıkladı.

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: "Yalnız kalırsın"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"İSRAİL YALNIZ KALABİLİR"

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini söyleyen Trump, “Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim. İsrail'in İran'a saldırılarından ‘son dakikada’ haberdar edildim ama saldırıyı sınırlandırmayı başardım” ifadelerini kulandı.

Trump tan Netanyahu ya İran uyarısı: "Yalnız kalırsın" 1

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini açıkladığını ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Trump, “Netanyahu’yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim” diye konuştu.

Trump tan Netanyahu ya İran uyarısı: "Yalnız kalırsın" 2

Müzakere süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu belirtti. Trump, “Tahran yönetimi de bunu istiyor” dedi.

Trump tan Netanyahu ya İran uyarısı: "Yalnız kalırsın" 3

5 BÖLGE ÜLKESİ İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEDİ

ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail’in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.

Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.

Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump Binyamin Netanyahu
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