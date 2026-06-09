İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı paylaşımlarına soruşturma

Başsavcılığın açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun "milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına" ilişkin paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup, belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

BASIN AÇIKLAMASI



Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.



Ceza İnfaz kurumlarımızda… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) June 8, 2026

Kaynak: AA