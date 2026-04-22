Seçim tartışmaları alevlendi, son anketin sonucu dikkat çekti! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark

Siyasetin nabzı son günlerde yüksek atıyor. Muhalefet ara ve erken seçim için bastırırken, iktidar bu taleplere kapıyı kapatmıştı. Yayınlanan son seçim anketinde ise sonuçlar dikkat çekti.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de iktidar ile muhalefet arasındaki seçim tartışması zirve yapmış durumda. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel art arda yaptığı ara seçim ve erken seçim çağrılarıyla iktidarı seçime davet etti.

İKTİDAR ERKEN SEÇİM VE ARA SEÇİME KAPIYI KAPATMIŞTI

İktidar kanadı ise seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak ara seçim ve erken seçime kapıları kapatmıştı. Vatandaşlar ise bu tartışmaların ışığında anket sonuçlarını yakından takip ediyor.

AK PARTİ, CHP'NİN ÖNÜNDE! FARK YÜZDE 1,6

ASAL Araştırma son seçim anketini yayınladı. Ankete katılan 2 bin 8 kişiye 'Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre AK Parti, CHP ile arasındaki farkı biraz açtı. Ankette yüzde 34,1 oy oranına sahip olan AK Parti yüzde 32,5 oy oranına sahip olan CHP'nin önünde yer aldı. İki parti arasındaki fark ise yüzde 1,6 oldu.

ÜÇÜNCÜ DEM PARTİ, DÖRDÜNCÜ MHP

Üçüncü sırada kendisine yer bulan DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 9,2 oldu. Yüzde 8,1 oy oranına sahip olan MHP de ankette dördüncü sırada yer aldı.

Anketin diğer sonuçları ise şu şekilde:

İYİ Parti: 4,4
Zafer Partisi: 2,9
Anahtar Parti: 2,4
Yeniden Refah Partisi: 2,2
Türkiye İşçi Partisi: 1,2
Diğer: 3

