İş insanı polislere saldırdı! Ağza alınmayacak küfürler savurup, fiziki müdahalede bulundu... Hakkındaki suçlama ise şaşkına çevirdi

Olay Nevşehir’in Merkez ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde, salı akşamı saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İş insanı olduğu öğrenilen Osman T. K. isimli şüpheli hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yapıldığı' sırada olay çıktı.

POLİSLERE AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER SAVURDU

İşlem esnasında Osman T. K. adeta çılgına döndü. Polislere ağza alınmayacak küfürler savuran Osman T.K., "İstediğin kadar çek, terbiyesizlik yapma. Beni oturduğum yerde yakaladınız. Siz kimsiniz. Ben burada duruyorum. İstediğin kadar yaz. Yaptığın yanlış" diyerek bağırdı. Şahıs bir de polislere fiziki mukavemette bulundu.

BİR POLİS MEMURU YARALANDI

Yaşanan arbedede polis memuru M.E.A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.E.A. daha sonra taburcu edildi.

HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİA! ALKOL ALARAK ZİLLERE BASIP KAÇIYOR

Ekol'deki habere göre nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınan iş insanı Osman T.K.'nın alkol alarak vatandaşların zillerine basıp kaçtığı iddia edildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Osman T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ardından tutuklandı.