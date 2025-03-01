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İş insanına benzinlikte bıçaklı saldırı! Dubalarla vurarak engellemeye çalıştılar...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 10:35
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55 yaşındaki iş insanı Savaş Zafer Soydan, Bebek'te arabasının önünde onu bekleyen 19 yaşındaki Musa K. tarafından ‘seni öldüreceğim’ şeklinde tehdit edildi. Soydan aracına binip ilerledi. Benzin almak için durduğun esnada ise Musa K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İstasyon çalışanlarının saldırganı dubalarla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İş insanına benzinlikte bıçaklı saldırı! Dubalarla vurarak engellemeye çalıştılar...

Olay, 20 Şubat’ta saat 00.30 sıralarında Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı Savaş Zafer Soydan, arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek’te geldiği bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından mekandan çıkan Soydan, aracına bineceği sırada tanımadığı bir kişinin aracının önünde beklediğini gördü.

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'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK SALDIRDI

Daha sonra aracına binen Soydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak’ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Soydan burada yakıt alacağı sıradada Bebek’te gördüğü kişi ‘seni öldüreceğim’ diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Saldırıyı gören istasyon çalışanları ellerine aldıkları dubalarla şüpheliye müdahale etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı iş insanı için çalışanlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soydan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Soydan polise verdiği ifadede kimseyle husumetinın olmadığını, kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

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SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Onlarca saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, şüphelinin Musa K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Musa K. Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Musa K. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Araç bebek bıçak benzinlik saldırgan
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