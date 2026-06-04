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İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

Bolu'da dün akşam hareketli dakikalar yaşandı. İş insanı Akif Allar'ın aracının önünü kesen 2 kişi Allar'ı araçtan indirip zorla kendi araçlarına bindirdi ve 10 milyon TL ile 2 milyon dolar istedi. Şüpheliler ekipler tarafından kısa süre içinde yakalandı ve mahkemece serbest bırakıldı.

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

Bolu’nun Gerede ilçesinde iş insanı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden belediye başkan adayı olan Akif Allar’ı araca bindirerek tehdit ve şantajla 10 milyon TL ve 2 milyon dolar para istedikleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler! 1

ARACINDAN İNDİRİP KENDİ ARAÇLARINA BİNDİRDİLER

Olay, dün Gerede ilçe merkezinde meydana geldi. K.Ç. ile yanındaki K.G., iddiaya göre dün işyerinden çıkan iş insanı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden belediye başkan adayı olan Akif Allar’ın otomobilinin önünü kesti. Allar’ı otomobilden indirip kendi araçlarına bindirdiği, tehdit ve şantajla kendisinden 10 milyon TL ve 2 milyon dolar para istedi öne sürülen K.Ç. ve K.G., daha sonra parayı alacaklarına dair cevap alınca iş insanını serbest bıraktı. İki şüphelinin araçla uzaklaşmasının ardından Allar, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler! 2

YAKALANDILAR, SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldılar.

Öte yandan şüphelilerden K.Ç.’nin 2015 yılında emekli bir imamı rehin alarak zorla para almaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 8 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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