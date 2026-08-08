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İş makinesinin camına kafasını çarpan operatör yaralandı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde inşaat çalışması sırasında kafasını iş makinesinin camına çarpan operatör yaralandı.Olay, ilçe merkezi Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İş makinesinin camına kafasını çarpan operatör yaralandı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde inşaat çalışması sırasında kafasını iş makinesinin camına çarpan operatör yaralandı.

Olay, ilçe merkezi Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında iş makinesiyle çalışma yapan operatör O. K. çalışma sırasında kafasını aracın camına çarptı. Yaralanan O.K. ihbar üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan operatör kendisini iyi hissettiğini belirterek iş yerine döndü. O.K bir süre sonra yeniden fenalaşınca tekrar hastaneye kaldırıldı.

Operatörün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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