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  4. İş merkezinde korkunç olay! Temizlik görevlisi 7. kattan düştü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

İş merkezinde korkunç olay! Temizlik görevlisi 7. kattan düştü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.02.2025 14:25
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Batman’da bir iş merkezinde meydana gelen trajik olayda, temizlik görevlisi Ayşe Arslan, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Arslan kurtarılamadı.

İş merkezinde korkunç olay! Temizlik görevlisi 7. kattan düştü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Gap Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde çalışan temizlik görevlisi Ayşe Arslan, henüz bilinmeyen bir nedenle 7. kattan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

7. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Arslan, iş merkezinin 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

ÇEVREDEKİLER İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Arslan'ın düştüğünü görenlerden biri, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arslan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Batman düştü öldü temizlik görevlisi
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