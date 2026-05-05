İş yerinde kanlı saldırı: Başından ve göğsünden vuruldu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen şüpheli, yanında getirdiği tabanca ile çalışan Nizamettin Alban’a (34) ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan Alban, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Şüphelinin, dışarıda kendisini bekleyen bir araca binerek kaçtığı öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alban, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Nizamettin Alban’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

