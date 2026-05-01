HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İş yerini soyan hırsıza çağrıda bulunmuştu, o hırsızı polis yakaladı

Samsun’da dükkanındaki çeşitli malzemeleri çalınan iş yeri sahibinin eşyaları getirmesi için seslendiği hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Dükkanı soyulan iş yeri sahibi "Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım" dedi.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerinin yanına gelen şahıs, burada bulunan malzemeleri kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi Ferit Katar, hırsızlık olayını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlık anlarının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ferit Katar, çalınan malzemelerin kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğuna ait scooter olduğunu belirterek, "Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım" dedi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayın ardında kısa sürede hırsızın kimlik tespitini yaparak şahsı yakaladı. Hırsızlık bürosu ekipleri tarafından yakalanan M.Y.Y.'nin (31) hurdacılık yaptığı ve aynı akşam Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerindeki tadilat aşamasındaki iş yeri önünde atıl vaziyette bulunan yaklaşık 5 bin TL değerindeki musluk ve evyeyi de çaldığı tespit edildi. Her iki olayın şüphelisi M.Y.Y.‘nin çaldığı malzemeleri atıl durumda ve hurda zannederek aldığını ileri sürdüğü ve mağdurların zararlarını karşıladığı öğrenildi.

01 Mayıs 2026

İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği, Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Samsun hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.