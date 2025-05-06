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İş yerinin camına pompalı tüfekle dehşet saçtı! Herkes kaçtı, onlar izledi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin camına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir restoranın yanından kaçan şüpheliyi gören müşterilerin paniklediği, bir masada oturan 3 müşterinin ise yerinden kımıldamayıp olayı film gibi izledikleri görüldü.

Dün gece Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 Sokak'ta meydana gelen kurşunlama olayı sırasında, olay yerinin yakınında bulunan pide salonunda bulunan müşterilerin korku ve panik yaşamasına neden oldu.

ELİNDE TÜFEKLE GÖRÜNTÜLENDİ

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1 otomobil ve iş yerinin camının zarar gördüğü olay sırasında pide salonunda müşterilerin yaşadığı panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ateş eden şüphelinin elinde tüfekle uzaklaşma anıda yer aldı.

OLAYI FİLM GİBİ İZLEDİLER

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Yine görüntülerde pide salonundaki 3 kişinin ise hemen yanlarından geçen şüpheliyi görmelerine rağmen hiç kımıldamayıp olayı izledikleri görüldü.

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Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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