İş yerinin yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi

Kapadokya bölgesinde izinsiz inşa edilen yapıların yıkılmasına devam edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin doğal yapısının korunması amacıyla izinsiz yapılara göz açtırmıyor. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü sınırlarında, I. Derece Doğal Sit alanı içerisinde yer alan ve izinsiz şekilde inşa edilen otel ve restoran Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yıkıldı. İşletme yetkilisi yıkımı gözyaşlarıyla izledi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki Kapadokya’nın kültürel ve doğal mirasını koruyarak geliştiren, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket eden Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü sınırlarında, I. Derece Doğal Sit alanı içerisinde yer alan ve izinsiz şekilde inşa edilen yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanlarının tespit çalışmaları çerçevesinde toplam 920 metrekare alan üzerinde kurulu bulunan otel ve restoranın izinsiz inşa edildiği belirlendi. Alanın I. Derece Doğal Sit statüsünde olması nedeniyle gerekli uyarıların yapılmasının ardından kaçak bina Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı. İşletme yetkilisi yıkımı gözyaşlarıyla izledi.

