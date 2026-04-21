İsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili şoke eden iddia! Görüşme talebini reddedip, telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme getirildi. Anne Pınar Peyman Mersinli'nin rehber öğretmenden gelen görüşme talebini reddettiği ve telefonu yüzüne kapattığı öne sürüldü. Annenin, çocuğunun durumunu "Aşırı zeki olduğu için uyum sorunu yaşıyor" şeklinde değerlendirdiği belirtildi. Öte yandan saldırganın, saldırıdan iki hafta önce annesiyle birlikte güzellik merkezine gittiği ortaya çıktı.

Melih Kadir Yılmaz

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında bir öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli de hayatını kaybederken, infial yaratan olayla ilgili yeni bir iddia gündeme getirildi.

OKULDAN GELEN UYARILARI DİKKATE ALMAMIŞLAR

İsa Aras Mersinli'nin ailesinin okuldan gelen psikolojik destek uyarılarını dikkate almadığı öne sürüldü. Yeni Şafak'ın soruşturma dosyasından edindiği bilgilere göre, Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumunu görüşmek amacıyla aileyle iletişime geçmek istedi.

TALEBİ REDDEDİP TELEFONU KAPATMIŞ: "AŞIRI ZEKİ OLDUĞU İÇİN"

İddialara göre anne Pınar Peyman Mersinli, rehber öğretmenin görüşme talebini reddetti ve telefonu kapattı. Ayrıca ailenin İsa Aras Mersinli'nin aşırı zeki olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönünde değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

Bu yaklaşımın hem babanın savcılıktaki ifadelerine hem de saldırganın kaleme aldığı belirtilen metinlere yansıdığı öne sürüldü. Anne Mersinli’nin kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

ANNESİYLE GÜZELLİK MERKEZİNE GİTMİŞ

Ayrıca saldırıdan iki hafta önce annesiyle birlikte bir güzellik merkezine gittiği öğrenilen İsa Aras Mersinli'nin o anları da ortaya çıktı.

