İşaret dilini metne çeviren yüzük: Cornell Üniversitesinden devrim niteliğinde bir buluş!

“SpellRing” adı verilen bu akıllı yüzük, parmak hareketlerini ve jestleri algılamak için gelişmiş sensörler ve sonar teknolojisi kullanıyor. Yüzüğün içinde yer alan derin öğrenme algoritmaları, bu hareketleri analiz ederek işaret dilindeki kelimeleri anında metne çeviriyor. Prototip aşamasında olan cihaz, yaklaşık çeyrek madeni para büyüklüğünde ve 3D yazıcıyla üretildi.

20.000’DEN FAZLA KELİMEYİ METNE DÖNÜŞTÜRDÜ

SpellRing, Amerikan İşaret Dili’ni (ASL) temel alarak geliştirildi ve testler sırasında 20.000’den fazla kelimeyi başarıyla metne dönüştürdü. Hem işaret dili öğrenmeye yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar üzerinde yapılan denemelerde, yüzük %90’a varan bir doğruluk oranı sergiledi.

Araştırmacılar, seri üretimle maliyetin 30 dolar civarına düşebileceğini öngörüyor, bu da teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.

"İŞARET DİLİNDEKİ PARMAK HAREKETLERİ İÇİN TEK BİR HALKA GELİŞTİRDİK"

Bu yenilik, eğitimden iş hayatına kadar pek çok alanda kullanılabilir. Örneğin, işitme engelli bir öğrenci ders sırasında yüzüğü kullanarak not alabilir ya da bir iş görüşmesinde iletişim engelini aşabilir. Projenin baş yazarı Hyunchul Lim, "İşaret dilindeki tüm ince ve karmaşık parmak hareketlerini yakalamak için tek bir halka geliştirmeye çalıştık" diyor.

GELECEKTE FARKLI İŞARET DİLLERİ UYARLANABİLİR

Cornell’in bu buluşu, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşitme engelli bireylerin toplumla daha kolay entegre olmasına olanak tanıyacak bu yüzük, aynı zamanda işaret dilinin yaygınlaşmasına da katkı sağlayabilir. Gelecekte, farklı işaret dillerine uyarlanabilir hale getirilmesi planlanan SpellRing, küresel ölçekte bir etki yaratma potansiyeline sahip.

Bu cihaz, iletişim teknolojilerinde yeni bir sayfa açarken, Cornell Üniversitesi’nin inovasyon ve kapsayıcılık misyonunu gözler önüne seriyor. Teknolojinin ticari kullanıma sunulması için çalışmalar devam ediyor.