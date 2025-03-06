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İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

06.03.2025 16:16
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Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 10. kilometresinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.N. yönetimindeki özel bir inşaat firmasına ait işçi servisi ile V.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yattı. Kazada yan yatan aracın sürücüsü V.A. ile aynı araçta bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçi servisinin hafif yaralanan sürücüsü R.N. ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize kaza
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