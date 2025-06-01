HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İşçiler ve belediye başkanı arasında gerilim! İzmir Belediyesi çalışanları grevin 4. gününde...

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan binlerce işçi, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. “İş, ekmek, adalet” sloganlarıyla sokağa çıkan işçiler kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Söke söke nasıl alacaksınız?” diyerek işçilere sert yanıt verdi.

İşçiler ve belediye başkanı arasında gerilim! İzmir Belediyesi çalışanları grevin 4. gününde...
Çiğdem Sevinç

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi binlerce işçi, toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları grevi sürdürürken, kriz giderek büyüyor. Kültürpark’taki belediye hizmet binası önünde toplanan işçiler, “İş, ekmek, adalet”, “Sadaka değil toplu sözleşme” ve “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” sloganlarıyla seslerini yükseltti.

AW467766_01

“BAKKALDA BİLE MAAŞIMIZ KONUŞULUYOR”

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediye yönetiminin toplu sözleşme masasından kendilerini uzaklaştırmaya çalıştığını savundu. Gül, “Maaşlarımız sokakta konuşulur hale geldi. Bakkala gidiyoruz, maaşımız tartışılıyor. Otobüste konuşuluyoruz. Bu ortamda artık can güvenliğimizin olmadığını düşünmeye başladık” dedi.

AW467766_02

“50 KAZANIMDAN VAZGEÇMEMİZ İSTENİYOR”

Ekol TV'de yer alan habere göre Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın teklif ettiği maaş zammı ve kamuoyu anketi önerisine de tepki gösteren Gül, “Bize 65 ila 80 bin TL arasında maaş teklif ediliyor ama 50 kalem kazanılmış hakkımızdan vazgeçmemiz isteniyor. Bu hakların her biri yılların mücadelesiyle elde edildi. Bürokratlar net maaş açıklamıyor, brüt rakamlarla kamuoyunu yanıltıyorlar” diye konuştu.

WhatsApp-Image-2025-05-29-at-13.13.48

BAŞKAN TUGAY: “SÖKE SÖKE NASIL ALACAKSINIZ?”

İşçilerin tepkilerine sosyal medya üzerinden yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sert ifadeler kullandı. Tugay, “Söke söke alacağız nidaları duyuluyor. Gerçekten sormak istiyorum; söke söke nasıl alacaksınız ve kimden alacaksınız?” ifadeleriyle tepki gösterdi. Grev sürecinin kamu kaynaklarını ilgilendirdiğini hatırlatan Tugay, “Kar eden bir fabrika değiliz. Belediyeler kamu kurumudur. Bütçeleri halkın vergileriyle oluşturulur ve Meclis onayıyla belirlenir” dedi.

AW467766_04

“İZMİR HALKINA BU YAPILMAZ”

Tugay açıklamasında, “İzmir gibi merkezi hükümet tarafından baskı altında tutulan bir şehirde, kamuoyu desteğini zedeleyecek söylemler işçilere zarar verir. Bu kentte üç ayda 8 milyar TL’lik gelir kaybı yaşadık. Bu şartlar altında bile fedakarlıkla hizmet etmeye çalışıyoruz” diyerek, sendikalara sağduyu çağrısı yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'e şarkı sözüyle yanıt verdiÖzgür Özel'e şarkı sözüyle yanıt verdi
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı! Yılanın ısırdığı çoban öldüTüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı! Yılanın ısırdığı çoban öldü

Anahtar Kelimeler:
İzmir grev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otomotiv devi koltuk satmaya başladı! Fiyatı 53 bin TL

Otomotiv devi koltuk satmaya başladı! Fiyatı 53 bin TL

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'de teslim oldu!

Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'de teslim oldu!

TRT spikerinin olaylı gecesi! Yönetmenle kavga etti

TRT spikerinin olaylı gecesi! Yönetmenle kavga etti

Kadın sürücüye trafikte dehşet yaşattılar

Kadın sürücüye trafikte dehşet yaşattılar

Güncel rakamı verdi! "O fay kırılmak zorunda"

Güncel rakamı verdi! "O fay kırılmak zorunda"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.