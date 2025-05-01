İşçilerinin kaldığı dairede çıkan yangın korkuttu

112 Acil Çağrı Merkezine gelen Aşağı Pazarcı Mahallesi 1089 Sokak numara 6 adresinde yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yangının meydana geldiği apartmanın çevresinde itfaiyenin yangına kolaylıkla ulaşabilmesi için önlem alırken, yangın; olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıktığı dairede inşaat işçilerinin kaldığı, yangının işçilerin yemek yapmak için ocağı yaktığında sızan gazdan çıkmış olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Yangının başlamasıyla birlikte dairede bulunan inşaat işçisinin hemen evi terk ettiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır