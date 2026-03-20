İsim babaları oldu: Yeni yerli yarış arabalarını Bahçeli masasında inceledi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototipleri inceledi. Bahçeli'nin yarış arabalarına koyduğu isimler dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. Geleneksel kahvaltı programına katılan Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototiplerini inceledi.

ARAÇLAR BU YIL TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından tasarlanan araçların, bu yıl Türkiye'yi İtalya ve Almanya’daki yarışlarda temsil edeceği öğrenildi.

İSİMLERİNİ KENDİ KOYDU

Bahçeli, prototiplerini incelediği yarış arabalarına 'Göktay-1' ve 'Göktay-2' isimlerini verdi.

BAHÇELİ'YE HEDİYE

Ziyaret sırasında Bahçeli’ye, 'Dualı üç hilal tablosu' ile Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3 bin genci, temsilen sertifika tablosu hediye edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil Devlet Bahçeli MHP araba
