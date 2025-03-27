İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri’ye 7 madalya

İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Şampiyonada Kayserili sporcular Poomse ve Kyorogi 2 gümüş, 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Derece elde eden sporcular ve mücadele ettikleri dallar ise şu şekilde:
Müsabaka Dalında
80 Kg. Yasin Çimen Türkiye ikincisi
67 Kg. Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi
58 Kg. Berat Bektaş Türkiye üçüncüsü
Ferdi Pommse Dalında
Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü
Ferdi Pommse Dalında
Merve Çimen Türkiye üçüncüsü
Pommse Pairde Dalında
Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü
Berat Bektaş Türkiye üçüncüsü
Okuyucu Yorumları 0 yorum