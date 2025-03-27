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  4. İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri’ye 7 madalya

İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri’ye 7 madalya

27.03.2025 09:26
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Kayserili sporcular İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri’ye 7 madalya

İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Şampiyonada Kayserili sporcular Poomse ve Kyorogi 2 gümüş, 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Derece elde eden sporcular ve mücadele ettikleri dallar ise şu şekilde:

Müsabaka Dalında
80 Kg. Yasin Çimen Türkiye ikincisi
67 Kg. Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi
58 Kg. Berat Bektaş Türkiye üçüncüsü

Ferdi Pommse Dalında
Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü

Ferdi Pommse Dalında
Merve Çimen Türkiye üçüncüsü

Pommse Pairde Dalında
Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü
Berat Bektaş Türkiye üçüncüsüBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Taekwondo
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