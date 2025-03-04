İşitme kaybı riskine karşı almanız gereken 5 önemli adım! Uzmandan uyarılar...

Odyoloji Uzmanı Huri Aydoğan, işitme kayıplarının neredeyse üçte birinin yüksek sese maruz kalma sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, müzik dinlerken veya oyun oynarken kulaklıkların belirli aralıklarla çıkarılmasını önerdi. Aydoğan, işitme kaybının genellikle kulak çınlaması, sesleri net bir şekilde ayırt edememe ve televizyon ya da müzik sesini yükseltme ihtiyacı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirterek, bu tür işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşitme kaybının kulak, işitme yolları veya beyindeki işitme merkezinde işlevlerin bozulmasına bağlı ortaya çıkan bir sağlık sorunu olduğunu anlatan Odyoloji Uzmanı Huri Aydoğan, çeşitli hastalıklar, gürültü, genetik özellikler gibi nedenlerin bu kayba neden olabileceğini ifade etti.

“İŞİTME KAYIPLARININ ÜÇTE BİRİ YÜKSEK SESE MARUZ KALMA SONUCU OLUŞUR”

Uzun süre kulaklıkla müzik dinlemenin işitme kaybına yol açacağı konusunda önemli uyarılarda bulunan Aydoğan, "Gürültü sağlık açısından mesleki ve çevresel bir tehlikedir. Yüksek sese maruz kalmak kalıcı olarak işitme kaybına sebep olabilmektedir. Yaklaşık olarak işitme kayıplarının üçte biri yüksek sese maruz kalma sonucu oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

İŞİTME KAYBINA SEBEP OLAN DURUMLAR

Gürültüye bağlı işitme kaybının en sık görüldüğü meslek alanlarını "madencilik, inşaat, fabrikalar gibi imalat ortamları" olarak sıralayan Odyometrist Aydoğan, mesleki gürültü dışında işitme kaybına sebep veren en büyük etkenin ise "yüksek sesle müzik dinlemek" olduğunu, gürültüye maruz kalan kulakların zamanla çınlama, uğultu veya seslerin boğuk gelmesi gibi şikayetleri olabileceğini söyledi.

“İLK BAŞLARDA FARK EDİLMESE DE ZAMANLA KENDİNİ İŞİTME KAYBI İLE GÖSTERİR”

Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesinin yüksek tutulmaması ve kulakların uzun süre sese maruz kalmaması gerektiğinin altını çizen Aydoğan, "Örneğin bir motosiklet 100 desibel, saç kurutma makinesi 90 desibel ses üretiyor. Buna karşılık olarak da bir kulaklığın çıkaracağı ses de hemen buna yakındır. Uzun süreli yüksek sesle müzik dinlemek veya oyun oynamak için kullanılan kulaklıkların ilk başlarda fark edilmezse de zamanla kendini çınlama ve işitme kaybı ile gösteren etkileri olabilmektedir" dedi.

“85 DESİBEL SES SEVİYESİNE EN FAZLA 8 SAAT DAYANILABİLİR”

Özellikle yüksek sesli yerlerde çalışan kişileri tehdit eden yüksek sesin yani 95 desibel ve üstünün ani işitme kayıplarına neden olabileceğini ifade eden Aydoğan, insan kulağının 85 desibel ses seviyesine en fazla 8 saat dayanabileceğini ve bunu göz önüne alarak hareket etmek gerektiğini dile getirdi.

İŞİTME KAYBI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı insanların yaşadıkları işitme sorunlarını fark etmediğine dikkat çeken Aydoğan, "Kişilerden sözlerini tekrarlamalarını istiyorsanız, kalabalık ortamlarda sesleri net olarak ayırt edemiyorsanız, televizyon izlerken veya müzik dinlerken sesin yükseldiğini anlamıyorsanız ve çevrenizdekiler sizi uyarıyorsa, telefondaki konuşmaları zorlukla anlıyorsanız, sohbetleri takip etmekte zorluk çekiyorsanız, konuştuğunuz kişilerin boğuk sesle konuştuğunu veya mırıldandığını düşünüyorsanız işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Bu işaretleri iyi gözlemleyin. Bu tip durumların tekrarlaması durumunda bir kulak, burun ve boğaz hastalıkları veya odyoloji uzmanı ile görüşmelisiniz" dedi.

"KULAK KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN"

İşitme kaybını önlemek için alınabilecek önlemlere de değinen Aydoğan, müzik dinlerken aralıklı olarak kulaklıkların çıkartılmasını tavsiye etti. İş ortamında yüksek sesli alanlarda görev yapılıyorsa kulak tıkaçları kullanılması gerektiğini söyleyen Aydoğan, kulak tıkacının en büyük avantajının işitme sağlığında yüksek seslere karşı koruma olduğunu ve bu yüzden yüksek sesli alanlarda korunmak için kullanmak gerektiğini aktardı.

Aydoğan, düzenli aralıklarla işitme testi ve kontrollerinin yapılmasının önemine de vurgu yaptı. Erken tanı için özellikle yaşlıların ve gürültülü ortamlarda çalışan bireylerin KBB uzmanına başvurmaları ve uzmanın önerisiyle işitme testlerini aksatmamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, kulak hijyenine özen gösterilmesi ve enfeksiyonlardan korunmak için KBB uzmanlarının tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

(İHA)