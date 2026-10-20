İskenderun'da mide bulandıran fırın! Hamam böceği, sigara izmariti..

Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekiplerinin fırına gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarının görüldüğü fırın hakkında ekipler işlem yaptı.

İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDILAR

İskenderun Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte hizmet veren fırına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ciddi hijyen eksiklikleri ve mide bulandıran görüntülerle karşılaşıldı. Üretim alanlarında tespit edilen olumsuzlukların ardından ilgili işletmeye cezai işlemler uygulanarak gerekli idari tedbirler alındı.

HAMAM BÖCEĞİ, SİGARA İZMARİTİ

Öte yandan, fırında yeni hamurun, eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği anlaşılırken görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarıysa hijyen şartlarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.