HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İskenderun Körfezi’nde denizde çekilme yaşandı

Hatay’da İskenderun Körfezi’nde yaşanan gel gitle denizde 30 metreyi bulan çekilme yaşandı.

İskenderun Körfezi’nde denizde çekilme yaşandı

Kentte yaşanan kuvvetli fırtınayla kentte etkisini hissettirdi. Yaşam alanlarında olumsuzluklara neden olan fırtınayla birlikte İskenderun Körfezi’nde denizde 30 metreyi bulan çekilme yaşandı. Denizde yaşanan çekilme vatandaşları tedirgin etse de kısa sürede denizin eski halini alacağı düşünülüyor.
Sahilde bulunan esnaf Hasan Taşdemir, denizde 30 metreyi bulan çekilme yaşandığını belirterek, "Bir hafta öncesinde burada çok derin rüzgar vardı. Rüzgardan sonra burada deniz 30 metre ilerideki kayalıklara kadar gitti. Ama bugün görüyorum ki deli bir deniz tekrar geri geldi, deniz tekrar yükseldi. Şu anda gördüğünüz gibi rüzgardan dolayı denizin dalgaları buraya vuruyordu. Otuz metre çekilmişti diyebilirim, burası deprem bölgesi olduğu için yani biraz şaşırdım. İster istemez tedirgin oluyor insan, lakin bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.

İskenderun Körfezi’nde denizde çekilme yaşandı 1

İskenderun Körfezi’nde denizde çekilme yaşandı 2

İskenderun Körfezi’nde denizde çekilme yaşandı 3

İskenderun Körfezi’nde denizde çekilme yaşandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzun süren burun tıkanıklığı nazal polip belirtisi olabilir!Uzun süren burun tıkanıklığı nazal polip belirtisi olabilir!
İsrail helikopteri Lübnan'da düşürüldü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyorİsrail helikopteri Lübnan'da düşürüldü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.