İskenderun’da 1 milyon TL’lik kablo hırsızlığına 2 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik tesisatındaki kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmada İskenderun Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili; elektrik tesisatında bulunan 1 milyon TL değerinde bakır kablo malzemesinin keserek çalınması olayının şüphelilerin Z.D.

İskenderun’da 1 milyon TL’lik kablo hırsızlığına 2 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde elektrik tesisatındaki kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmada İskenderun Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili; elektrik tesisatında bulunan 1 milyon TL değerinde bakır kablo malzemesinin keserek çalınması olayının şüphelilerin Z.D. ile M.T.G. olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili olarak M.T.G.’nin ceza evinde olduğu belirlendi, Yakalanan Z.D. adlı şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay
