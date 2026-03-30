İskenderun’da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir ağaca tırmanan kedi mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışma yürüterek ağacın üzerinde mahsur kalan kediyi güvenli şekilde bulunduğu yerden indirdi. Sağ salim kurtarılan kedi, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kedi güvenli bir şekilde kurtarılırken, vatandaşlar çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.



