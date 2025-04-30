İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı! ‘Ev hapsi’ cezası almıştı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 26 Nisan'da gözaltına alınan 52 kişiden 48'i dördüncü gün adliyeye sevk edildi. Savcılık 30 kişi hakkında tutuklama talep ederken, sulh ceza hakimliği 18 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Hakimlik, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, iş insanı Rasim Kaya hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; adli kontrol kapsamında evine götürülmesi planlanan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrıları şikayetiyle Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başa’nın ilk etapta tetkiklerinin yapılacağı öğrenildi.

'ACİL AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR'

İstanbul Tabip Odası, İBB yönelik yapılan 2. dalga operasyonda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Önceki tıbbi kayıtlar ve yakın tarihli konsey sonucu, hastanın ameliyatının aciliyet arz ettiğini, takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koymaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Tabip Odası tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmalıdır. Meslek odamız tarafından basına yansıyan haberlerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şafak Başa’nın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ardından meslek odamıza avukatı tarafından iletilen tıbbi kayıtlar incelemiş ve sağlık durumu ayrıntısı ile öğrenilmiştir.

Koroner arter hastalığı nedeniyle 2020 yılında 3’lü by-pass ameliyatı geçiren Şafak Basa’ya 04.03.2025 tarihinde koroner anjiografi ve by-pass kontrolü yapıldığı; bir damarda tam tıkanıklık, ayrıca 2 ayrı bölgede p'e varan darlık mevcut olduğunun raporlandığı, hastanın kardiyoloji-kalp damar cerrahisi konseyine çıkartıldığı ve operasyon (açık kalp ameliyatı) önerildiği görülmüştür.

Önceki tıbbi kayıtlar ve yakın tarihli konsey sonucu, hastanın ameliyatının aciliyet arz ettiğini, takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koymaktadır. Bu nedenle hastanın sağlık hakkına erişim imkânı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır